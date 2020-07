Personal médico del Estado, quienes a temprana hora llegaron a Casa Jalisco para exigir su basificación, bloquean en estos momentos avenida López Mateos en su cruce con Manuel Acuña, debido a que no fueron atendidos por el gobernador del estado.

“¿Por qué deciden manifestarse? Porque estamos buscando que nos hagan justicia en base a la basificación de todo el sector salud ¿Y por qué decidieron cerrar esa calle? Porque desde el principio, desde las nueve de la mañana, hemos buscado una junta, no dialogar con el señor gobernador y él no ha querido escucharnos”.

La avenida López Mateos permanece bloqueada. La circulación a la altura de Manuel Acuña, en ambos sentidos. (Por José Luis Jiménez Castro)