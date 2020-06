Reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador haber sido él quien ordenó la liberación del narcotraficante Ovidio Guzmán.

“Cuando se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes, en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se suspendiera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”..

Como se recordará, en su momento, el Ejecutivo Federal aseguró que se trató de una decisión conjunta del gabinete de seguridad y que él la había respaldado. Por otro lado, y a casi dos años de su triunfo electoral, hizo un llamado a los implicados en los fraudes del pasado, particularmente a la ex líder del Magisterio, Elba Esther Gordillo, para que den a conocer su versión sobre esos hechos. (Por: Arturo García Caudillo)