El presidente Andrés Manuel López Obrador, defendió nuevamente la gestión del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, y aseguró que a pesar de que suman 50 mil los muertos por covid, no habrá cambios en la estrategia.

“Por politiquería, nuestros adversarios, o quienes no han estado de acuerdo con la estrategia que se ha seguido, han lanzado una campaña en contra del doctor Hugo López Gatell, y yo lo considero un profesional de primer orden, y tiene todo nuestro apoyo. Tanto el secretario de Salud, como el director del Seguro Social, el director del ISSSTE, trabajando en coordinación con los gobiernos de los estados, y este equipo especial en donde Hugo López Gatell lleva a cabo el trabajo de información a la gente, han estado a la altura de las circunstancias y tienen todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. No hay ningún cambio”.

Y afirmó que en términos generales se han invertido alrededor de 30 mil millones de pesos para atender la pandemia. (Por: Arturo García Caudillo)