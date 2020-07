El ex secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se mantiene en silencio a pesar de los cuestionamientos y acusaciones en su contra tras la detención de su ex compañero de gabinete, Emilio Lozoya.

Desde su lugar de residencia en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, Videgaray dijo al diario Minelio que “desde noviembre de 2018 no ha expresado opiniones públicamente, ni sobre su participación en el gobierno, ni sobre la situación actual de México”.

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, confesó una serie de sobornos recibidos por parte de la empresa brasileña Odebrecht para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, de la cual Luis Videgaray era el coordinador, así como pagos millonarios a legisladores para aprobar la reforma energética, que Videgaray impulsó.