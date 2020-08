En las cabeceras municipales se hace evidente la relajación de medidas sanitarias por parte de los tapatíos ante la pandemia de Covid-19, sin embargo, en Zapopan, comerciantes no han tenido una mejoría en sus ventas a casi dos meses de que pudieron reabrir sus puestos, aseveran que su principal ostáculo es que la Basilica permanece con las puertas cerradas.

Habla un comerciante.

“Esta muy caída la venta la gente que viene aquí a la iglesia no puede ingresar porque está cerrado, entonces dijeron que iban a abrir y ahí se la van llevando, quen van abrir y que van a abrir pero no. No han abierto”.

Comentan que el municipio se acercó a ellos a ofrecerles apoyos los cuales no llegaron. (Por Rodrigo de la Rosa)