De nuevo las omisiones de las autoridades y el romper sus propias reglas provocó que por momentos hubiera desorden en los seis puntos de vacunación de Guadalajara, en la segunda jornada de inoculaciones y donde este domingo se atendió a adultos mayores cuyos apellidos paternos inician con las letras G, H, I, J y K.

Y es que si bien mejoró mucho la organización con relación a lo acontecido el fin de semana pasado, no faltó que se permitiera a personas de otros municipios y letras colarse a las filas. Paradójica la felicidad de algunos por vacunarse y la tristeza de otros por no poder recibir la dosis:

“Pues bien, o sea, no, yo dije, hasta cuándo, a qué horas me va a tocar, pero mire, va rápido gracias a Dios”.

“No, no me han llamado, por eso dije voy a moverme de eso, porque están pasando los días y a la hora de la hora no va a haber nada. Vengo desde, fíjese, vengo desde Zapopan, desde la glorieta de allá”.

Guadalajara ha recibido hasta el momento 157 mil dosis para la aplicación en adultos mayores (Por Héctor Escamilla Ramirez)