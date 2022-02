A pesar del amparo ganado por un particular en contra del blindaje impuesto a la zona de El Bajío, al ayuntamiento de Zapopan no le han requerido aún ningún permiso de construcción o urbanización. A decir del presidente municipal Juan José Frangie, el municipio tendría otras herramientas jurídicas para evitar la liberación de licencias que pongan en riesgo a esta zona de fragilidad ambiental:

“Obviamente si esta persona llega a pedir una licencia no se la vamos a dar porque hay un decreto. Nuestros planes parciales que están básicamente con la franja del decreto del Gobierno del Estado”.

Frangie mencionó que a pesar de esta victoria del particular, son más las que ha ganado el estado en la defensa de El Bajío y señaló que se requerirían más resolutivos en el mismo sentido antes de poder echar abajo el decreto que blinda a esta zona de amortiguamiento del Bosque de La Primavera. (Por Héctor Escamilla Ramírez)