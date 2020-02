El alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, afirmó que no plantea cambios en la Dirección de Mercados u otras dependencias, pese a las irregularidades encontradas en los expedientes de personas interesadas en ocupar un espacio en Plaza Guadalajara y luego que funcionarios municipales les dieron entrada a pesar de las anomalías. Señaló que esperará la investigación que presente la Contraloría Municipal.

El pasado viernes se dio a conocer que 559 solicitudes, 167 tenían documentos falsificados, firmas apócrifas e incluso comprobantes de domicilio iguales para 20 o 30 expedientes.

Ante ellos se emitió una denuncia con el órgano de control interno.

“Hay que identificar que transcurre en la investigación de Contraloría y si hay obviamente alguna responsabilidad de funcionarios públicos pues no me voy tocar el corazón para sancionar”.

El edil afirmó que el modelo implementado para concesionar los espacios en Plaza Guadalajara fue exitoso, pues de lo contrario no se hubieran hallado las anomalías en dichos expedientes. (Por Héctor Escamilla Ramírez)