El concierto 90’s Pop Tour regresa a Guadalajara el próximo 27 de noviembre al Auditorio Telmex. Para esta ocasión, entre los artistas que se presentarán no estará OV7, sin embargo, para Ari Boroboy, organizador del espectáculo, la gente lo que quiere es revivir aquella época.

“Más que miedo o nervios, la verdad es queno es la primera vez que la gente pide que esté un artista, cuando no estaba Fey, porque no estaba Fey, cuando no estaba Kabah, porque no estaba Kabah, cuando estaba Magneto y no estaba Mercurio, porqué, pero la gente quiere ir al 90′s Pop Tour, viene Ana Torroja, viene Magneto, viene Kabah, JNS, Linda, Sentidos Opuestos, Benny Ibarra y Erik, así que vamos a timbirichear”.

Ari Boroboy mencionó que aún no han llegado a un acuerdo los integrantes de OV7 para realizar la gira de 30 años que tenía planeada la agrupación antes de la pandemia. (Por Katia Plascencia Muciño)