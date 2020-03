Hasta el 15 de abril se estarán recibiendo todavía los boletos amarillos de Mi Pasaje, que hoy 31 de marzo tienen vencimiento en el transporte urbano.

Por lo menos, eso es lo que informa el teléfono 31.21.58.87 de tarjetas integrales, ya que oficialmente la Secretaría de Transporte no ha informado nada.

Por otro lado, por segundo día continúa la entrega de apoyo económico de 68 y más a personas de la tercera edad a quienes llegó el aviso para acudir a las oficinas de Telecom, quienes no hayan recibido este aviso no está por demás que acudan. (Por José Luis Jiménez Castro)