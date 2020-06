A pesar que el Ayuntamiento de Tlaquepaque colocó sellos de clausura en un predio del Fraccionamiento Revolución, luego de detectar movimientos irregulares de tierra por una empresa contratada por el Gobierno del Estado y no existir licencias, la misma autoridad estatal violó dichos sellos de clausura e ingresó al predio para almacenar 20 patrullas.

Funcionarios mencionaron a vecinos que pretenden guardar 60 unidades en el lote y por eso llevaron las 20 patrullas ayer, a pesar que el terreno ya estaba clausurado. Por lo pronto policías estatales entran y salen del terreno como si dichos sellos no estuvieran.

Un vecino que se opone a que el terreno sea un corralón, mencionó:

“Bueno, pues lo que necesitamos aquí realmente en el municipio y en la colonia pues es un bosque urbano ¿verdad? Un lugar donde podamos divertirnos. Pedimos que no vayan a instalar el corralón. Eso va a traer fauna nociva”.

Los vecinos piden mañana una mesa de diálogo con las autoridades o advierten que de ser ignorados incrementarán sus manifestaciones. (Por Héctor Escamilla Ramírez)