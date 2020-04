La ex penal de Oblatos al oriente de la ciudad es uno de los puntos donde mayor concentración de personas hay para hacer ejercicio Desde las seis de la mañana deportistas van y vienen a pesar de las advertencias de la policía Guadalajara invitándolos a regresar a su casa. Uno de estos corredores así lo supone:

“La gente ya se enfadó de estar encerrada en sus casas, llega la patrulla y de buena manera les dicen que se retire no los agreden no los ofenden no nada la gente se retira pero es mucha gente la que hay en Guadalajara así es que de repente los que retiran pues ya no regresan pero vienen más”.

También por la tarde la ex penal de Oblatos concentra a muchos deportistas a pesar de la precencia policiaca. (Por José Luis Jimenez Castro / Foto: Juan Martínez)