A pesar de la cuarentena por coronavirus y las advertencias de evitar contacto con la gente, los encuestadores del INEGI siguen realizando su chamba de manera normal, tocando timbres puertas y cocheras y hablando de frente con los entrevistados.

Una de estas encuestadoras detalla su arriesgada labor:

“Pues es el mismo, ser transmitidos y transmitir el virus, es el mismo riesgo, porque nosotros, eso si la gente está en cuarentena uno va visitando muchas casas a lo mejor en esas me lo pega y la gente que está en cuarentena Le contagiamos el virus nosotros y ellos -¿Y no les han dicho que paren?– No, no vamos a parar hasta ahorita no nos han informado nada”

Estos encuestadores del Inegi además tienen que comprar su propio gel, su cubrebocas y hasta su filtro para el sol. (Por José Luis Jiménez Castro)