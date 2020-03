El mercado de abastos de Guadalajara no cerrará sus puertas durante la contingencia sanitaria, pero debe haber colaboración por parte de los clientes, advierte el Presidente de la Unión de Comerciantes Salvador Hernández Navarro.

El empresario pide a los clientes que acudan con cubrebocas, que utilicen el gel antibacterial que hay disponible en muchos locales y que de preferencia acudan uno por familia.

“Pues que limiten a uno o máximo dos personas no? Si tenemos que ser muy cuidadosos y más ahorita que sabemos que la Secretaría de Salud tiene mucho trabajo. Todavía no nos instalan los cercos sanitarios. Pues nosotros como Unión de Comerciantes tenemos que ser responsables y empezar a trabajar con lo que tenemos.”

Durante la estancia de este reportero en el mercado de abastos se pudo observar al menos a 10 personas que fueron sorprendidas escupiendo al suelo, lo que además de ser una práctica desagradable representa la transmisión de enfermedades. (Por José Luis Escamilla)