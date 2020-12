El Gobierno de Jalisco tiene un doble discurso, pues dice una cosa y hace otra y a pesar de que señaló que podría salirse del Pacto Fiscal Nacional, recortó para el próximo año 54 por ciento el presupuesto de la Secretaría de la Hacienda Pública Estatal, así lo indica el Coordinador de la Plataforma #NuestroPresupuesto, Andrés Barrios, tras analizar el presupuesto del Gobierno de Jalisco del 2020 y 2021.

Destaca que también se dejaron de gastar este año más de 700 millones de pesos a pesar de la crisis sanitaria.

“El Discurso de que se le está recortando a Jalisco el dinero, de que a Jalisco se le abandonó y que necesitaba más dinero para hacerle frente a la pandemia, pero por otro lado vemos que Jalisco no está utilizando el dinero que se le asigna no, le sobraron 780 millones de pesos. Entonces creo que no es una justificación que en tiempos de pandemia esté sobrando esta cantidad de dinero no”. (Por Claudia Manuela Pérez)