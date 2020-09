En el Paquete Económico 2021 no está reflejada la producción de alimentos como una prioridad, a pesar de que en medio de la más grave crisis de la historia, éstos no han faltado en la mesa de los mexicanos, así lo comenta el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega.

“Que quede muy claro estamos a favor de que se apoye a los pequeños productores, es una deuda histórica pero no podemos poner riesgo a los demás productores que contribuyen con más del 80 por ciento con la producción de alimentos en este país. La competencia no está en el tamaño todos son importantes, y la política pública debe restablecer políticas públicas y programas y mecanismo que atienden las diferentes necesidades que existen en el sector”.

Destacó que el sector agroalimentario ha demostrado ser una muy buena inversión, ya que a pesar de la crisis sigue creciendo incluso por arriba de otros sectores. (Por Arturo García Caudillo)