Tras haber iniciado el Torneo Guardianes 2020 con derrota por 3-1 ante los Xolos de Tijuana, el entrenador del Atlas, Rafael Puente del Río dijo que tiene intacta la resiliencia.

“Con la frustración de la derrota no hay forma de que no esté presente pero con la satisfacción del esfuerzo de los jugadores …a veces se mofan de mí por esta palabra que siempre pronuncio pero que me ha distinguido toda la vida y me seguirá distinguiendo, la resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse a la adversidad, siempre procuraré que sea una de las virtudes de este cuerpo técnico y la tenemos intacta”.

Los Zorros debutaran en el estadio Jalisco el próximo sabado a las nueve de la noche ante los Pumas de la UNAM que ayer se entrenaron en el torneo con triunfo de 3-2 ante el Querétaro. (Foto: Cuartoscuro)