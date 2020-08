Aunque no se ha registrado una reacción del cártel de Santa Rosa de Lima por la captura de “El Marro”, tampoco ha habido un descenso en el nivel de violencia en Guanajuato, así lo comenta el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hemos estado pendientes, hoy el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, informa que en Guanajuato no ha habido problemas mayores, siguen habiendo homicidios, desgraciadamente por la descomposición que se ha presentado desde hace algunos años, pero no relacionados con este asunto. Estamos hablando de los homicidios de ayer, aislados, algunas protestas, pero normal”.

Por otro lado, hizo un llamado a las autoridades estatales y judiciales tanto federales como del estado de Guanajuato, para que actúen con rectitud e integridad, y no haya impunidad en el caso de “El Marro”. (Por: Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)