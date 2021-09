Aquí en la Secretaría de Bienestar de la calle Lerdo de Tejada continúan llegando adultos mayores para registrarse al programa 65 y Más aún y cuando este está suspendido por lo menos hasta el mes de octubre.

No obstante, a personas como Don Pedro López, que vino a preguntar, sí le están pidiendo sus documentos.

“Ahorita me pidieron la copia del IFE, porque yo todavía tengo IFE, y con dos teléfonos para comunicarse conmigo -¿Se los a a dejar aquí?- Sí le voy a dejar mi copia y voy a estar al pendiente del asunto ¿verdad? -¿Le van a llamar o qué le dijeron?- Me dijeron que me llamaban”.

Por cierto el número de adultos mayores para registrarse al programa 65 y Más, por lo menos aquí en la Secretaría de Bienestar ha disminuido notablemente. (Por José Luis Jiménez Castro)