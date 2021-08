A pesar de la inflación el modelo económico de México sí está funcionando, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Independientemente de lo ideológico, lo cierto es que está funcionando nuestro modelo. Hay recuperación económica, se están recuperando los empleos, no tenemos inflación desbordada, aún cuando se están liberando muchos fondos en Estados Unidos, hay mucho circulante por que están estimulando mucho el consumo, y eso tiene un efecto en nuestro país. De todas maneras no se ha incrementado tanto la inflación y vamos a seguir cuidando que no aumente”.

El peso se ha apreciado y por primera vez en 50 años no ha habido devaluación. Aseguró que en caja hay 500 mil millones de pesos, independientes de las reservas del Banco de México, que en lo que va de la actual administración han crecido 20 mil millones de pesos. Y finalmente, dijo que México es una potencia económica porque se reparten mejor los ingresos. (Por: Arturo García Caudillo)