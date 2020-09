Aunque se queja de maltrato por parte de los medios de comunicación en contra de su gobierno, particularmente desde los diarios impresos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no reprimirá ni censurará a la libertad de expresión.

“No sabemos a ciencia cierta cómo está la radio, pero nos imaginamos, cómo está la televisión, pero tampoco es quejarnos. No voy a pedir que se investigue por maltrato al gobierno, a los medios de comunicación. No, eso es la libertad y verlo en positivo. Nosotros no vamos nunca a agredir ni a censurar, mucho menos a reprimir a los medios de información”.

Sin embargo, esta mañana presentó un análisis sobre las publicaciones en los principales diarios de circulación nacional, donde cerca del 70 por ciento de las columnas critican a su administración. (Por Arturo García Caudillo)