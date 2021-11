A pesar de las protestas de pepenadores no hay marcha atrás y se cierra el relleno sanitario de los Laureles a partir de hoy, señala el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus.

Recuerda que estos trabajan para la empresa concesionaria Caabsa Eagle y debería ser ésta las que les de solución.

“Se cierra Laureles el día de hoy, y en un día emblemático hoy inicia la Cumbre contra el Cambio Climático en Glasgow y bueno que mejor forma de ser congruentes que con el cierre de este tiradero de basura, porque no se le puede llamar de otra forma. A los pepenadores y hay que ser muy claros, no son empleados municipales ni son empleados estatales, ellos más bien trabajan para la concesionaria para Caabsa Eagle. Se les han ofrecido distintas alternativas de solución pero desgraciadamente no las ha aceptado”. (Por Claudia Manuela Pérez)