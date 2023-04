A pesar de las protestas contra la verificación vehicular y la oposición del gobierno morenista de Puerto Vallarta, este programa continúa, señaló el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de visita en el lugar.

Advierte que no se permitirá el cierre del puente del Río Ameca ni de ninguna vía de comunicación, según amenazan opositores.

“Es decir se respeta el derecho a la manifestación, pero no se puede permitir que se bloqueen vías de comunicación, y el programa va para adelante, es un programa que va a funcionar. Además se aprobó por el Congreso de Jalisco, pues nomás decirles que Morena votó a favor del programa de verificación”.

Indica el mandatario que no se abrirá otro centro de verificación en un corto plazo en Puerto Vallarta y el único existente cubre la demanda.

Agrega que los recursos que se obtengan de la verificación en el Fondo Verde se destinarán al mantenimiento del estero El Salado. (Por Claudia Manuela Pérez)