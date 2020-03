A pesar de que, por el riesgo de contagio, la Secretaría de Salud recomienda saludar de lejos, sin besos ni abrazos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, asegura que abrazarse es algo saludable.

“Lo del coronavirus, eso de que, no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, o sea, no pasa nada, o sea, y así, nada de confrontación, de pleito”.

Por otro lado, en el marco del Día Sin Mujeres, anunció que dentro de su administración, quienes deseen faltar a trabajar, tanto hombres como mujeres, no sufrirán represalias, y lo único que a él le interesa es que ese día no se tome como una celebración. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)