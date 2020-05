Confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, que a partir del lunes reiniciará las giras de trabajo por el interior del país, pero sin descuidar las reuniones de seguridad, ya que alcanzar la paz en México es prioridad para su administración.

“Ya a partir de el lunes inicia una gira por el país, es parte de la nueva etapa, cuidando todos los protocolos. Vamos a llevar a cabo, como lo hacemos aquí diariamente, las reuniones de seguridad, porque tenemos que seguir atendiendo todo lo relacionado con el propósito de conseguir la paz”.

Explicó que aunque la próxima semana pernoctará todas las noches en el sureste, no se hospedará en hoteles, aunque no ha decidido dónde se quedará, pues no quiere generar molestias, ni dar el mal ejemplo, y tampoco provocar concentraciones de personas. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)