Tras recibir su constancia de mayoría, el presidente municipal electo de Tonalá, Sergio Chávez, señaló que a pesar de ser el único de Morena, en una urbe gobernada en su mayoría por Movimiento Ciudadano, no sacará a su ayuntamiento de la agenda metropolitana:

“Estaremos ya con la disposición de platicar con el gobierno del Estado de Jalisco y meternos a los dos grandes temas: el abasto de agua potable y el tema de la inseguridad pública, como migrar a una Policía Metropolitana que sea operativa, sin fronteras y no nada más que sea un grupo de reacción”.

Señaló que en el caso de la Policía Metropolitana presentarán sus ideas al afirmar que de momento no ha servido para el fin que fue creada.

Por cierto, una pifia que parecía chiste y resultó anécdota. En su constancia de mayoría, aunque Sergio Chávez representó a Morena, aparecía que ganó en Tonalá la planilla de Movimiento Ciudadano. (Por Héctor Escamilla Ramírez)