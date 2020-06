Debido a que los resultado de las pruebas no son inmediatos, uno de los problemas a que se enfrenta el personal médico que atiende COVID 19, es a la resistencia de los familiares a dejar al paciente en aislamiento en una área especializada, explica la internista e infectóloga del antigüo Hospital Civil, Monserrat Alvarado Padilla.

“Sí les decimos que necesitamos aislarlos en lo que hacemos pruebas y confirmamos el diagnóstico. Entonces ahí ya empezamos con una barrera de los familiares de que no, es que lo va a meter a una sala donde está el covid, donde van a haber pacientes infectados y si él no lo tenía se va a infectar”.

Pese a tener criterios de hospitalización, los familiares prefieren llevárse al paciente sospechoso a sus casas por miedo al contagio. Por esta situación han incluso agredido a médicos y enfermeras. (Por Gricelda Torres Zambrano)