A más de tres meses de obtener una suspensión provisional que debe frenar las obras en los polígonos B y C del proyecto Iconia, integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios acusan que las autoridades tanto estatales como municipales son omisas en acatar el mandato del Juzgado de Distrito. El presidente de la FEU, Javier Armenta, señaló que el ayuntamiento debe frenar los trabajos de inmediato, igual que la empresa.

“Que la empresa ya está notificada, que es OHS y OHS debe suspender los trabajos allí”.

Los integrantes de la FEU denunciaron la negativa de la Fiscalía Anticorrupción a indagar las irregularidades e incumplimientos en el acuerdo entre autoridades y la empresa Operadora Hotelera Salamanca desde 2018.

Finalmente, acusaron que la autoridad no ha notificado que el representante legal del Fideicomiso, Arturo Vizcarra Esparza, murió hace seis meses, es decir, no hay un responsable de las acciones de la empresa en el predio, ni quien responda ante las autoridades. (Por Héctor Escamilla Ramírez)