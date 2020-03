El gobierno de Estados Unidos negó la liberación, aunque sea temporal de Genaro García Luna, haciendo caso omiso a la petición de la defensa que temía por la vida del ex secretario de Seguridad Pública mexicano, por la pandemia de coronavirus que azota el mundo y a Nueva York en particular.

Lo que más preocupa al gobierno de Estados Unidos es, sin lugar a duda, el alto riesgo de fuga que ven en el ex zar antidroga del mandato de Felipe Calderón.

García Luna está acusado de tres delitos por narcotráfico en colusión con el cártel de Sinaloa.