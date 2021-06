Aunque en la última quincena hubo más vigilancia por parte de la policía de Zapopan, este fin de semana de nuevo un paseante que se dirigía al Bosque de La Primavera fue despojado a mano armada de su bicicleta en la ciclovía de Mariano Otero.

Los ciclistas reconocen que hay más patrullajes desde Guadalupe hasta el ingreso del bosque, pero aún es el horario de seis a siete de la mañana donde ocurren las agresiones. Piden en lo particular que no se desatienda este horario. Un activista de la movilidad ciclista señala que varios paseantes cambiaron sus hábitos de desplazamiento a La Primavera:

“Se están poniendo de acuerdo para no llegar rodando al punto, llegar de un punto en Guadalajara hacia el bosque, todos en auto o en alguna camioneta, eso es lo que ha estado pasando”.

En el más reciente asalto el agresor fue sólo una persona quien después de atracar huyó en dirección a Santa Ana Tepetitlán. (Por Héctor Escamilla Ramírez / Foto: Facebook Cámara Rodante)