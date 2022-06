El daño ya está hecho, aseguró el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invalidó el recorte presupuestal que le aplicó la Cámara de Diputados para este 2022.

“El daño ya está hecho, y por cierto, va a ser interesante escuchar cuál es la justificación de la Cámara diciendo que el recorte no afecta al INE, cuando el daño ya está constatado, está validado, sostenido, confirmado tanto por la Suprema Corte como por el Tribunal Electoral. La Revocación de Mandato no se pudo hacer con las casillas que teníamos que hacer. Termino solamente diciendo que esta es una muy buena noticia para la democracia mexicana hacia el futuro, porque en el futuro si hay algún recorte, tendrá que justificarse por parte de la Cámara porqué no se va a poner en riesgo el ejercicio de los derechos fundamentales políticos”.

De hecho, explicó, el recorte presupuestal del 2022 significó un boquete presupuestal por 490 millones de pesos que aún está siendo subsanado. (Por Arturo García Caudillo)