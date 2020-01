En el primer día de la entrega de boletos verdes del programa Mi Pasaje lentas, muy lentas fueron las filas de personas de la tercera edad en módulos como el de San Jacinto o el Parque Agua Azul.

Cansados, apoyados en bastones o muletas, con frío y algunos prevenidos que llevaron su sillita, esto comentaron adultos mayores formados.

“¿Desde a qué horas esta formadito… Siete y media… ¿Ya mero le toca?… Ya mero, tengo tres horas aquí ya, tres y algo… ¿Y usted a qué horas llegó?… Pues también como a las siete, iban a ser las 8, aquí estoy todavía, ya van a ser las 12… No las 2… No, no van a ser va ser la Una…Va a ser la Una… ¿Usted a qué horas llegó?… Como a las 7:45… ¿Y todavía no pasa?… Todavía no, pero ya mire, ya estoy en la última fila ja,ja,ja… Pues vinimos aquí antes de las 8, estamos esperando haber qué con las tripas pegadas al espinazo”.

La Secretaría de Asistencia Social advierte a adultos mayores, que no es necesario formarse desde las 6 de la mañana para recoger sus boletos verdes de Mi Pasaje. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)