A pesar de las bajas temperaturas que se han registrado en los últimos días, no ha habido solicitud de cambio de horario para el ingreso o salida en las escuelas de Jalisco, señala el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes.

“No, a la fecha no, afortunadamente no ha sido un invierno tan crudo como en otros años, y eso nos ha permitido seguir con los horarios habituales. Sí siempre hemos tenido la flexibilidad de que por zonas en función a las bajas temperaturas y a través de la libertad que tienen los jefes del sector y supervisores puedan hacer la propuesta y ya nosotros se las autorizaríamos”.

Recuerda el funcionario que los primeros 15 días de enero las clases fueron virtuales para evitar contagios Covid y eso ayudó, porque fueron los días de mayor frío. (Por Claudia Manuela Pérez)