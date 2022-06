Pide el presidente Andrés Manuel López Obrador, no preocuparse por el incremento en los casos de contagios por covid, porque no hay aumento en hospitalizaciones ni en fallecimientos.

“Sí, ayer se vio, estuvo aquí el doctor Hugo López Gatell, informó sobre eso. Afortunadamente no hay fallecimientos, decirle a la gente que no tenemos incremento en hospitalizaciones ni en fallecimientos. Claro que nuestros adversarios quisieran que viniera la quinta ola, y luego la sexta y la séptima, pero México es un país bendito”.

Por otro lado, le mandó mensaje a sus adversarios, asegurando que tienen razón quienes dicen que sí hay tiro rumbo al 2024, sólo que les recomendó primero argumentar, hacer propuestas y definir quiénes serán sus candidatos. (Por Arturo García Caudillo)