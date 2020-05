Para el director de la División de Disciplinas Clínicas del CUCS de la UdeG, Héctor Raúl Pérez Gómez, el pico máximo de contagios de la pandemia de covid19 en el país, no será este viernes ocho de mayo, sino la próxima semana

“Yo creo que el ocho de mayo no va a ser el mayor pico de la pandemia en el país. Mi impresión y algunos análisis estadísticos, matemáticos que se han venido realizando es que todavía hasta el once o doce de mayo va a seguir habiendo incremento de casos en el país”

El también infectólogo e integrante de la Sala de Situación Covid 19 de la UdeG, le aclara a la población que justo en estos días lo más recomendable es no salir de casa y extremar las medidas de prevención. Pide cautela, porque alcanzar el pico máximo, no significa que el descenso de casos comenzará de inmediato. (Por Gricelda Torres Zambrano)