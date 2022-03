Que se vayan con tiempo al estadio pide el comisario de la policía de Zapopan Jorge Alberto Arizpe a quienes acudirán el próximo fin de semana a presenciar el partido Chivas América.

Señala que habrá cinco filtros de seguridad, aunque no serán diferentes a los que se han instalado en partidos previos y que han dado resultados.

“El tiempo… debe estar entrando desde las dos horas antes, llegar y empezar a ver su lugar y dónde se va a sentar y todo, pero no llevar bultos, mochilas o cosas voluminosas que puedan fungir como proyectil o algo por el estilo”.

A decir del comisario zapopano el que Chivas y América estén pasando por un mal momento futbolístico quizá contribuya a que no vaya mucha gente al estadio este fin de semana. (Por José Luis Escamilla)