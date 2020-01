Debido a la falta de acciones legales de la Auditoría Superior de la Federación por las anomalías detectadas en la construcción de la Línea Tres, el diputado Javier Romo, pidió a la Secretaría de la Función Pública su intervención a través de una denuncia.

El legislador expone que en la denuncia se pide actuar contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por daños al espacio público y sobrecosto de la obra.

Pidió al Gobierno del Estado que no reciba la obra en el mes de abril como lo anticipó el Presidente de México, hasta que haya cuentas claras.

“El Gobierno de Jalisco no va a recibir la obra si no vienen eh realmente subsanadas todas estas fallas y si realmente la puesta en operación no cumple específicamente con todas las indicaciones de la Línea 3″.

El legislador anticipó que este jueves a las 10 de la mañana, buscará hacer un recorrido por las obras del túnel, acompañado de vecinos y comerciantes de la zona.