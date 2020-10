Tras darse a conocer la desaparición de algunos fideicomisos, el primer actor Alejandro Tommasi pide a las autoridades no quitar los que estén relacionados con la cultura:

“Pues yo pienso que hay fideicomisos que hay que estudiar muy bien, si realmente están yendo a un buen fin, hay otros que definitivamente no se deben parar, yo pienso que un país sin cultura es un país sin alma, no deberían parar los fideicomisos para la cultura, pero yo pienso que no es nada más cortar los fideicomisos de tajo, si no analizar muy bien hacía donde están yendo los recursos”.

El regreso a las telenovelas de Alejandro Tommasi será bajo la producción de Ignacio Sada en el melodrama “Quererlo todo” que próximamente iniciará transmisiones por Televisa. (Por Katia Plascencia Muciño)