Luego de poner en duda la aplicación de pruebas para detectar Covid-19 en el país, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pidió al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, que le explique por qué no da permiso a Jalisco para la importación de pruebas rápidas.

“Conocemos, no somos expertos, yo no soy experto en estos temas pero entiendo perfectamente que hay 4 tipos de prueba: Las PCR en tiempo real, conocidas como estándar de oro, las pruebas rápidas de PCR automatizadas, las pruebas rápidas de antígenos y las pruebas rápidas justamente de anticuerpos. Esto es lo que nosotros queremos poner sobre la mesa secretario Gatell, queremos que México quite este bloqueo que hay para poder importar las pruebas rápidas para detectar los posibles contagios a tiempo”.

El mandatario señala que el funcionario federal no le responde el teléfono y por ello tuvo que utilizar las redes sociales. (Por Claudia Manuela Pérez)