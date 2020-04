Pide el presidente Andrés Manuel López Obrador, a los mexicanos que viven en Estados Unidos, ante la crisis por el coronavirus, no dejar de enviar remesas a sus familiares.

“Decirles a los que nos están escuchando, paisanos, nuestros héroes vivientes, que no dejen de ayudar a sus familiares en México, que ellos están también pasando por una situación difícil, pero que no dejen de pensar como lo han hecho siempre, en sus seres queridos. Una información que ellos lo saben bien, ahora por la depreciación del peso, lo que mandan les rinde más acá a sus familiares”.

Por otro lado, consideró que, con el dinero de los fideicomisos, el cual va a administrar Hacienda, se obtendrán 150 mil millones de pesos. Y explicó que tan solo en Conacyt había 64 fideicomisos, de donde por cierto, se está financiando la investigación para la creación del ventilador para afecciones respiratorias. (Por Arturo García Caudillo)