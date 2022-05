El presidente Andrés Manuel López Obrador hace un llamado a los productores a ayudar a frenar la inflación, y a las tortillerías a no abusar.

“Hago un llamado a todos los productores que hagamos patria, así como enfrentamos entre todos la pandemia, que entre todos enfrentemos el problema inflacionario, que sí nos afecta mucho y afecta más a la gente humilde, porque se puede estar aumentando el salario, pero si aumenta el precio de la tortilla, en vez de ganar poder adquisitivo el salario, lo pierde. Y sí me preocupa de que la tortilla esté cara, sobre todo en las tortillerías, y también hago un llamado para que no se abuse”.

Al mismo tiempo, llamó a las grandes cadenas comerciales a cumplir el acuerdo de mantener bajos los precios de los 24 productos de la canasta básica, porque está seguro, dijo, que van a cumplir. (Por Arturo García Caudillo)