El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no por una persona se debe juzgar a toda la institución, al referirse a la detención del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

El mandarino descartó que vaya a realizar una “limpia” en la Sedena sino que aguardará hasta que se conozca quienes son los cómplices del exmando, vinculado al crimen organizado.

Agregó que los generales que estuvieron bajo la administración de Cienfuegos no pueden ser recriminados o vinculados a actividades ilícitas.