El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ser objetivos y responsables en el caso del director de la CFE, Manuel Bartlett, quién fue exonerado de presuntos actos de corrupción por la Secretaría de la Función Pública.

Advirtió que si un funcionario es corrupto se va a la cárcel, y mostrando un pañuelo blanco durante su conferencia de prensa matutina, defendió que no hay corrupción en su gobierno

“A mis adversarios pañuelito blanco no hay corrupción arriba, me atrevo a decirlo, a sostenerlo y quiero que me tapen la boca, a ver, entonces no somos iguales”.

En septiembre pasado, una investigación periodística reveló que Bartlett Díaz había omitido registrar en su declaración patrimonial y de intereses la existencia de 25 inmuebles con un valor aproximado de 800 millones a nombre de su pareja e hijos. (Foto: Cuartoscuro)