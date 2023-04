La familia de Brenda Elizabeth y Diego Armando necesita de su ayuda.

En diciembre pasado este hombre, de 32 años de edad, sufrió un derrame cerebral que hoy lo tiene postrado en una cama.

Pasó de ser el sustento principal de una familia a ser la mayor fuente de gastos a consecuencia de su enfermedad.

Si bien Diego Armando fue atendido en el IMSS, y con mucho esfuerzo puede llegar a recuperar cierta calidad de vida, Brenda Elizabeth necesita de su ayuda.

“Yo busqué a una persona que me le estuviera dando terapias y me le están dando terapias aquí en la casa, los cuales yo tengo que pagar. Me metieron a un apoyo del hospital, pero ahí nada más me ayudan en lo que son gasas, me dan cuatro bolsitas para su alimentación porque como lo alimento por sonda me dan cuatro bolsitas pero la verdad no me acompleta”.

Brenda Elizabeth pide la colaboración del auditorio para hacerse de los insumos que requiere su marido para la atención diaria como pañales, toallitas húmedas, gasas, guantes estériles, agua estéril, sondas y jeringas.

Cualquier información al respecto se otorga en el número 33-12-93-18-28. (Por José Luis Escamilla)