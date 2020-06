La falta de trabajo que genero el coronavirus esta por dejar en la calle al señor José Álvarez Fierros, un invidente que vive de hacer sonar su tambor en el cruce de las calles López Cotilla y Colón en el centro de Guadalajara, Don José apenas gana para comer y como ya no tiene para pagar la renta su casero en Tlajomulco, amenazo con desalojarlo.

“Yo estoy en Lopez Cotilla y Colón de 9:00 a 2:00 de la tarde y la ayuda que recibo ahorita es de 50 y 60 pesos para comer yo y mi señora; no es mucho ya voy a deber cuatro meses de renta y pago 900 pesos al mes, el 30 de este mes van a ser cuatro meses y ya no tengo con que pagar porque ahorita apenas sacamos para comer una vez yo y mi señora, semos (sic) solos”

Don José tiene 75 años, y no califico para ningún programa social de apoyo del gobierno del estado, no tiene teléfono móvil ni de casa y no sabe como pedir una despensa a las autoridades o a la UdeG, por eso llego a las instalaciones de Notisistema para ser escuchado y pedir simplemente a quien lo vea tocando su tambor que le regale una moneda. (Por Víctor Montes Rentería)