Si no reducimos el número de armas que entran a México desde Estados Unidos, no se reducirá la violencia en nuestro país, aseguró al comparecer ante senadores el canciller Marcelo Ebrard.

“La producción, promoción y tráfico ilícito a México, no es posible que reduzcamos el nivel de homicidio en México. Esa es la tesis mexicana. Hay cosas que hacer por parte de nuestras autoridades, muchas. ¿Pero se puede hacer sin lograr lo que nos hemos propuesto en la demanda? No se puede”.

Incluso dice, las empresas ya fabrican armas especiales para narcotraficantes, dejando en claro que les interesa dicho mercado. Por ello, asegura, esta avocado a ganar la demanda interpuesta por el gobierno mexicano en contra de los fabricantes de armas estadounidenses, la cual, aseguró, en este momento tiene un 50 por ciento de posibilidades de ser ganada. (Por Arturo García Caudillo)