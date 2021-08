Aunque no le corresponde intervenir, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, hace un llamado al depuesto presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, a dar un paso de costado y permitir que alguien más ocupe la titularidad del organismo.

“Sin embargo, sí me parece que esto pasa necesariamente por considerar que la permanencia en la presidencia del Tribunal, del magistrado José Luis Vargas, ya no es viable. No hay condiciones para que él siga en el cargo que él dice que sigue ostentando. Y me parece que con realismo y responsabilidad debería de dar un paso al lado, y permitir que se retome el canal de institucionalidad por el Tribunal, y que la mayoría decida quién debe ser la presidenta o presidente del Tribunal”.

Es momento, aseguró, de anteponer cualquier ambición personal al bien del país y al bien de la justicia electoral. (Por Arturo García Caudillo)