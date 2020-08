Critica el presidente Andrés Manuel López Obrador, la falta de difusión del video que ayer circuló en redes sociales, en el que ex funcionarios del Senado ligados al PAN, reciben dinero de manos de un supuesto directivo de Pemex.

“Se ha difundido el video, pero no mucho, ¿eh?, porque los medios no le están dando la importancia que tiene. No es el video de René Bejarano. Ese se difundió, pero a nivel nacional y a nivel internacional, y este veo que apenas en las redes sociales, las grandes televisoras no tienen exposición, no se habla del tema. Por eso, como a veces la gente no se entera, porque no todos tienen acceso al internet”.

E hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para que informe si se trata o no del mismo video que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, presentó como prueba en el caso Odebrecht para la aprobación de la Reforma Energética. (Por Arturo García Caudillo)