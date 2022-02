Luego de que el gobernador Enrique Alfaro calificó de vividores a los integrantes de la FEU, el presidente de la organización estudiantil de la UdeG, Javier Armenta, le pide que no desvíe el tema sobre el trato desigual que recibe Tonalá, a donde no llega el Peribús.

“No desvíe el tema. El Macrobús tiene que llegar hasta Tonalá. De manera equitativa igual que cualquier otra área de la ciudad, ese es el tema. Claro que han tenido dinero y tuvieron dinero y tienen para resolver ese tema y lo tienen que resolver. Tiene que haber un trato justo y si por eso va a tratar de señalarnos, ese no es el tema, eso lo hace para desviar la atención”.

El presidente de la FEU le advierte al Gobernador que sus calificativos no los intimidan, por lo que continuarán en la lucha por temas como el transporte público y los desaparecidos entre otros. (Por Gricelda Torres Zambrano)