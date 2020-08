Luego de señalar que el subsecretario de Salud, Hugo López Gattel no muestra criterios claros en sus mediciones para publicar el semáforo Covid, y que ubica esta semana a Jalisco en color rojo, el gobernador, Enrique Alfaro, señala su molestia y le pide al presidente López Obrador intervenir.

“Le pido, como siempre lo he hecho, ahora que hemos abierto una etapa de diálogo al Presidente de México, que vea personalmente las razones por las cuales estamos expresando nuestra inconformidad, no es ganas de pelear”.

Asegura Alfaro Ramírez que Jalisco posee mejores indicadores en tasas de mortalidad, casos activos, incidencia acumulada y positividad, entre otros. (Por Claudia Manuela Pérez)